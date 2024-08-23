2030年供電920萬瓩 卓榮泰直言還有200萬以上餘裕

行政院長卓榮泰23日接受電視政論節目專訪，對於與會青年關注產業用電議題，卓榮泰說，2027年是電廠除役高峰，「對台灣整個國家能源增長是特別特別地困難」，面對2030年將新增700萬瓩用電需求，屆時建置新電廠、能源開發可達920萬瓩「還有餘裕」，且2030年後還有更多電廠會接上來。

卓榮泰說，根據台電計算，2030年之前每年需要用電量約增700萬瓩，而現在包括建置新電廠、能源開發可達920萬瓩，「表示我們還有200萬以上的餘裕」。

卓榮泰說，至於為何一直講2030年，這是因為2030年之後還有更多的新電廠會接上來，「而且2030年之後，除役的那些大大小小的電廠，沒有現在到2030年這麼多，所以2027年、2026年是我們所有電廠除役的高峰，對台灣整個國家能源增長是特別特別地困難」。

卓榮泰說，台灣有很多人才，現在很多外國大廠會來台灣，希望帶一些先進的人才進來，或是來這裡建廠開始一段時間，共同來訓練AI的人才給這些高科技廠商來用，經濟部長郭智輝也提出希望在未來能夠培訓20萬名AI人才，放到各個產業去。

卓榮泰表示，也不能夠完全著重在高科技的產業，台灣的傳產跟中小微企業才是台灣的命脈，要推動淨零和數位雙軸轉型，政府要協助培訓AI人才，因此，行政院經濟發展委員會也提出「國家人才競爭力躍升方案」，盼能夠引進更多外國優秀人才，包括學生來台唸書、留台工作，幫助台灣的產業。