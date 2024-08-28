賴清德總統就職昨天滿百日，針對卓榮泰上午發布的「行動101策略」，賴清德表示，這展現了執政團隊就任100天蓄積的能量與成果。在快速變化的時代，面對複雜多元的挑戰，執政團隊會以「照顧」和「發展」作為雙軸線，全力落實民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的目標。

執政滿百日，賴清德這兩天並未安排記者會，而是由卓榮泰在「行動創新AI內閣」上任第101日的今天，公開說明他的「行動101策略」，除了介紹行政團隊這段時間共同努力的階段性成果，也說明未來要持續推動的新時代，新政策，新建設。

賴清德今天也在臉書貼出卓榮泰上午發布的「行動101策略」，他肯定卓內閣展現了執政團隊就任100天蓄積的能量與成果。

賴清德強調，在快速變化的時代，面對複雜多元的挑戰，執政團隊會以「照顧」和「發展」作為雙軸線，全力落實民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的目標。

他說，執政的每一天，就是人民託付的每一天，執政團隊會團結一心，展現每天都像第一天的衝勁。他也要請大家幫忙分享，共同開啟新時代、新政策、新建設！