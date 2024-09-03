賴清德總統出席2024嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境起駕，親自贈扁額「神威顯赫」給廟方。（呂妍庭攝）

賴清德總統出席2024嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境起駕。（呂妍庭攝）

賴清德總統出席2024嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境起駕，送神轎出廟埕。（呂妍庭攝）

賴清德總統感謝嘉義市民賜票，讓他與立委王美惠在嘉義市拿到最高票。（呂妍庭攝）

北港媽祖特色犁炮選定在嘉義市府前施放，相當具震撼力。（袁庭堯攝）

今遶境隊伍出廟後，先遶到嘉義市政府，嘉義市長黃敏惠率市府官員設案接駕、參拜。（袁庭堯攝）

「城隍夜巡諸羅境．驅除魑魅百姓安」祈福遶境，除傳統官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯遊街為一大特色。（袁庭堯攝）

農曆鬼月結束，2024嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境3日中午起駕，賴清德總統特地出席起駕儀式，已三度參與夜巡起駕的賴清德除親自贈扁額「神威顯赫」給廟方，也當場邀請城隍廟董事長賴永川擔任國策顧問，說看到賴董就讓他想到自己的舅舅，倍感親切。

「城隍夜巡諸羅境．驅除魑魅百姓安」祈福遶境，除傳統官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯遊街為一大特色外，許多民眾也穿戴「夯枷」與神明一同遶境，而今年最大特色就是「重現百年，三神共祭」場景，恭出嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王同登祭台，其中東門龍王神位原屬嘉義東門龍王廟祭祀，當年龍王廟建於清代，西元1839年震毀，1845年重建，1922年改建為東門派出所，龍王神位輾轉移祀城隍廟，今年適逢甲辰龍年，嘉邑城隍夜巡龍王再現諸羅城，透過祭典儀式為百姓祈福。

中午神尊起駕，賴清德親自出席，賴清德說，這次來是特別來扣謝神恩，也感謝嘉義市民賜票，讓他與立委王美惠在嘉義市拿到最高票，另也專程代表總統府邀賴永川擔任國策顧問，說除跟賴永川都姓賴，感覺很親切外，看到賴董永川叔就想起自己的舅舅。

城隍廟歷史超過300年，是大家心中的靠山，管轄範圍北到宜蘭，南到台南，今天是農曆8月1日，城隍夜巡諸羅城相傳也有數百年歷史，是台灣很寶貴的文化資產，所以他特別來贈匾，感謝城隍爺綏靖侯安定民心的貢獻。

賴清德也向市民報告，說他當選總統一定會推動嘉義市的建設，大家不分黨派，大家最關心鐵路高架化，北回歸線站，水上還有車輛調度站，路線長10.9公里，總經費334億元，工程進度 6月底水上車輛基地已經動土了，每個車站工程進度加總已達40％，未來會繼續推動下去。

嘉義市的鐵路高架化也延伸線到嘉義縣民雄，全長8.9公里，經費173億，去年已動工，賴清德除報告進度外，也說王美惠和中常委陳茂松都在關心鐵路高架化，黨職、公職都非常關心，也感謝市長黃敏惠和其團隊，大家不分黨派，團結一致。

今遶境隊伍出廟後，先遶到嘉義市政府，嘉義市長黃敏惠率市府官員設案接駕、參拜，北港媽祖特色犁炮選定在嘉義市府前、中央噴水池、文化和民族路口、吳鳳民族路口等4處施放，相當具震撼力。