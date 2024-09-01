有關地緣政治對台灣半導體「矽盾」保護有兩派不同看法，總統賴清德今晚接受媒體專訪時表示，台灣會竭盡所能的守護台灣的安全，也會跟民主陣營共同合作維護區域的和平穩定。台灣可利用半導體產業優勢，作為邀請世界各國保護台灣，維護半導體產業繼續存在一個很好的理由。

主持人在專訪時提及，針對台灣半導體產業，有兩個不同的論一是這是我們的矽盾（Silicon Shield），是我們的護國神山我們可以保護好台灣，因為我們有這麼多的半導體，在全台各地都有做，中國不敢對台灣怎麼樣。但另外一派美國他們真的真的很擔心說，高階的晶片95％都台灣製造的，中國會不會

為了要得到這些技術就會去攻打台灣？一旦國際人士問及此事，要如何回答。

賴清德說，第一他會強調台灣會竭盡所能的守護台灣的安全，台灣也會跟民主陣營共同合作，維護區域的和平穩定。第二，台積電公開講過，並不是任何一個團隊進到台積電就有說辦法經營，因為台積電整個經營系統非常複雜，不是隨隨便便一組新的人，即便他取得台積電這家公司，他也沒有辦法運作。

在此情況下，賴清德強調，台灣可利用半導體產業優勢，除帶動台灣經濟發展及未來世界繁榮做出貢獻外，也可以作為邀請世界各國保護台灣，維護半導體產業繼續存在一個很好的理由。

賴清德說，他要跟國人報告，台灣因為擁有半導體這個產業的優勢，在新的全面智慧化時代來臨的時候，台灣的經濟會獲得某種程度的保障，只要持續再做下去。

但是我們未來台灣經濟產業的發展也不完全是放在半導體或科技產業，賴清德表示，我們還是必須要去照顧中小企業甚至微型企業，讓人工智慧產業化，讓人工智慧形成產業，並運用A協助台灣中小企業升級發展。

另外，他說，未來台灣要建置自己的資料中心，這就是主權AI。同時政府會購置超級電腦，提供給不同領域的人使用。台灣目前只有一台在高雄的超級電腦Nvidia Taipei One，他們現在要再安置第二台Taipei Two，台灣政府會購置其他超級電腦。再者，人才要持續培育，國發會主委劉鏡清已提出，要培育約20萬的AI人才，讓台灣的產業不僅僅只有晶圓製造這一部分，要成為人工智慧島，在食衣住行方面透過超級電腦做出各種應用的程式，讓台灣不僅有硬體且還可以有軟體，讓台灣的經濟可以立於不敗之地。

有人說，為什麼台灣的競爭力這麼強，除了競爭力強，就是人才厲害，也有一說是，台灣人的薪水比較低。針對薪水低的問題，主持人也追問賴清德如何去提升解決的看法。

賴清德說，黃仁勳、蘇姿丰來台灣設立研發中心，並不是因為台灣科技人才薪水低，應該是說台灣科技人才素質很好，我們的創意、研發的能力也很強，他們才會來。至於薪資的地板一定要提高了，亦即基本工資，一定要根據產業發展、經濟進步，適度調升。他說，高科技產業附加價值大，薪水會比較高。

另外建立亞洲資產管理中心，收益比較大，提供的薪資也會比較高。賴清德說，保險業有 70％的資金存款都對外購買債券有時候是買美國，有時買新加坡的，但在新加坡幫忙理財的，很多是台灣人，因此未來台灣要成立亞洲的資產管理中心，自的資金自己管理，不但可提供薪水條件較好的工作機會給年輕人，同時可展現台灣野心企圖心，和新加坡競爭，把資產管理生意拉過來。