民進黨今中常會，邀請遠景基金會執行長賴怡忠，以「台海安全管理的典範移轉：從美中台三角轉向多邊化」為題專案報告。據轉述，身兼黨主席賴清德總統則詢問，「台灣的印太戰略」為何？及「所謂制度性台海安全多邊對話機制」可能會是什麼形式？

據轉述，賴清德聽取賴怡忠報告後也關切兩個議題，詢問賴怡忠，所謂「台灣的印太戰略」的具體內容為何，及「台海安全多邊對話機制」可能會是什麼形式等。

據轉述，賴怡忠說，這就是要分層論述對周邊其他國家往來政策，包含太平洋盟邦、海洋型跟大陸型東南亞國家，除此外，還有包括不直接屬於印太地區的歐洲，都在民主價值與技術合作上，也扮演很重要角色。

至於多邊計劃是什麼形式？據轉述，賴怡忠說，可以參考「全球合作暨訓練架構」（GCTF），推動多邊合作機制，或如香格里拉對話這樣的制度性對話機制。

據轉述，賴怡忠分析，中國正在累積侵台能力，未來幾年可能在外交跟經濟極限施壓，包含嘗試讓台灣邦交國斷光、可能讓台灣護照無效化，或在聯合國強推中方解釋版本的2758決議等，「都是他們可能採取的路徑」。

他說，傳統的美中台三邊關係，是美國在中國跟台灣之間負責區域平衡，過去這樣的架構，會讓美國單方面肩負區域穩定的成本，也會讓中國或台灣都把這樣的關係單方面化，中國處理好跟美國的關係，台灣就會相對被冷落。

賴怡忠指出，台灣社會內部都還有兩派辯論，認為兩岸關係高於國際關係，馬政府主張的兩岸關係平穩，中國就不會有經濟圍堵，釋出利多，自然國際關係好；另一派從李總統以降，認為台美關係優先於兩岸關係，要爭取美方支持。

他指出，過去美國處理區域安全都是以扇型的單點出發，美國對日本、澳洲，現在是呈現網狀發展，促成多方安全對話，美日韓、美日英澳、美日台等網狀方式，這樣的好處是讓更多國家參與安全對話事務，也可以讓受到台海關係影響的周邊關係，包含東南亞、日本參與，也可以讓台灣脫離中國設定的台灣海峽是內海的戰略框架。

他說，但也面臨一個變化，美國面臨台海問題戰略模糊的空間，這樣的戰略模糊也會受到挑戰，對多邊國家來講，必須了解美方清晰的戰略規劃，否則沒辦法調控，這也是美國要因應的局勢轉變。

他說，國際上都有針對台海問題共同表達關切，例如在G7峰會、每日、法國跟澳洲等國際場合；下一步要努力的方向可能是讓國際盟友的力量，不只是共同關係，而是盟國共同行動，這可能是接下來台灣可以有的戰略思考。

至於戰略性的台海安全多邊對話，他說ㄝ怎麼讓台灣加入美方現在的網狀對話框架下美、日、英、澳等多邊對話，雖然大家都會討論台海安全問題，台灣卻不是多邊對話參與國，如何加入這個框架也是要關切的議題，怎麼從美中台三方關係轉變到多方關係經營。

他還說，也要建立印太戰略論述，讓其他國家知道台灣的戰略觀，這樣才能互動，要把兩岸關係放到印太戰略管理；而印太戰略包含太平洋戰略、第一島鏈、海洋東南亞國家（印尼菲律賓海、大陸東南亞（泰國寮國），印度也有角色，雖然不直接屬於太平洋島國的一環，但他有箝制中國的角色，其戰略角色對台灣也是很重要的。