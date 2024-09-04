賴清德總統日前接受電視專訪提到，中共侵略台灣的目的是為了成為世界霸權而非鞏固領土完整，若中共真正關心領土，為何不向俄羅斯討回割的領土，對此，民進黨立委王定宇解釋，賴清德總統提出來是真相，中國大陸根本不在乎固有領土，打台灣主意，是中國大陸的戰略布局，要成為區域到世界的霸權，而賴清德這樣的方式，是非常有戰略布局。

王定宇表示，台灣從頭到尾都不是中華人民共和國的領土，卻步步相逼，處處找麻煩，而俄羅斯的鄰近這麼大片固有領土，卻輕易放棄，中國大陸真的在乎領土嗎？還是只是戰略布局？

王定宇說，中國大陸必須併吞台灣，讓軍事力量投射到太平洋，威脅到周邊民主國家，包含日本等第一島鏈國等家，賴清德提出來是真相，中國大陸根本不在乎固有領土，打台灣主意，是他的戰略布局，要成為區域到世界的霸權，威脅到美國的領導地位和整個印太地區的民主國家。

王定宇指出，台灣的安全，是我們自己的責任，但是區域自由民主鄰國或歐美的民主國家，了解中國大陸的布局，台灣安全與否影響到全球民主國家的利益至關重要，賴清德點出這個真相，中國大陸不知道如何回應，戳破中國大陸謊言。

王定宇表示，很多學者專家都提出，賴清德這種以真相回應中共虛假，以真相回應中國大陸野心是很好的方式，賴清德就任以來，採取主動和現有憲政體制，讓台灣更加團結，讓中國大陸的謊言被戳破，而且非常有戰略布局。