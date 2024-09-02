「南北船」合併提上日程 或造就全球「巨輪」

曾於25年前由大陸最大造船集團中國船舶工業總公司拆分2的中國船舶集團（簡稱中國船舶）與中國船舶重工集團（簡稱中國重工），將在最新的政策下重新合併。這兩家市值都超過千億人民幣的大型國有企業，合併後將「聚焦國家重大戰略和興裝強軍」，以整合造船企業力量來為遠洋船隊與海軍艦艇建造發揮主導作用。不過消息出後，兩大上市企業股價出現大跌，跌幅分別高達9.04%與6.39%。

據《財聯社》報導，中國船舶與中國重工共同發布公告稱，為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高品質發展、規範同業競爭、提升上市公司經營品質，中國船舶工業股份有限公司與中國船舶重工股份有限公司正在籌畫由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工。本次交易構成關聯交易與重大資產重組，但是不會導致公司實際控制人變更，股票交易自9月3日停牌，預計不超過10交易日。

報導說，中國船舶與中國重工都是市值超過千億的大型船舶企業，截至今日收盤，中國船舶總市值為1561億元（人民幣，下同），中國重工總市值為1136億元。2家公司的實控人都是中國國務院國資委。

報導指出，2家公司股價9月2日均遭遇大跌，截至收盤，中國船舶股價大跌9.04%，報收34.90元/股。中國重工股價大跌6.39%，報收4.98元/股。

中國船舶集團（CSSC），是大陸主要從事造船、修船、船舶裝備、船舶技術開發、貨物及技術的進出口業務的特大型國營企業，成立於1950年。改革開放後合併了國務院機械工業部下屬138個企事業單位，成立中國船舶工業總公司，職工人數達30萬人。

1999年中國船舶集團拆分為中國船舶工業集團公司（CSSC，中船集團、南船）和中國船舶重工集團公司（CSIC，簡稱中船重工、北船）兩大獨立經濟實體。2017年已傳出南、北兩大國營造船企業可能合併，直到2019年才實施聯合重組，組建中國船舶集團有限公司。長期以來，「南船」側重船舶製造，「北船」側重船舶設計和配套，「兩船」合併有利於船舶行業的結構調整，淘汰低端落後與過剩產能，同時優化國有資本布局，減少無效競爭和重複建設問題，可以提升船舶業的國際競爭力。