兩大千億（人民幣，下同）市值的大陸船舶上市公司正籌畫重大資產重組！中國船舶工業股分有限公司（中國船舶）2日晚發布公告稱，中國船舶與中國船舶重工股份有限公司（中國重工）正在籌畫由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式，換股吸收合併中國重工。

公告稱，此舉是為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高品質發展、規範同業競爭、提升上市公司經營品質。而為保證公平資訊披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，中國船舶自3日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

據此前財報介紹，中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，於1998年5月上市，整合了中國船舶集團旗下大型造船、修船、機電設備、海洋工程等業務，旗下全資及控股子公司包括江南造船、外高橋造船、廣船國際以及中船澄西。

中國重工為領先的艦船研發設計製造上市公司，於2009年12月上市，旗下擁有包括大連重工、武船重工、青島北海造船等大型造船廠，主要業務涵蓋海洋防務及海洋開發裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰略新興產業及其他等5大板塊。

澎湃新聞報導，據悉，本次重組將整合中國船舶、中國重工的優勢科研生產資源和供應鏈資源；實現產業經營與資本運營融合發展、相互促進，發揮協同效應，實現優勢互補。本次重組完成後，存續上市公司將成為資產規模、營業收入規模、手持船舶訂單數均領跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。

在本輪船舶行業復甦背景下，中國船舶與中國重工業績均實現大幅增長。上半年中國船舶實現營收360.17億元，年增17.99％；歸母凈利潤則達14.12億元，年增155.31％。中國重工上半年實現營收221.02億元，年增31.05％；實現歸母凈利潤5.32億元，年增177.13％。