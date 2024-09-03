麗寶福容大飯店規劃中秋闖三關、柚子彩繪等活動，趣味又應景。（麗寶福容大飯店提供／吳娮翎台北傳真）

劍湖山世界憑證購票，門票最低4折起。（劍湖山世界提供／吳娮翎台北傳真）

劍湖山世界限定日加碼「恐龍驚魂夜」邀消費者來開箱。（劍湖山世界提供／吳娮翎台北傳真）

小人國一票玩到底，可以盡情暢遊在迷你世界裡留影，圖為瘋狂急流設施。（小人國提供／吳娮翎台北傳真）

小人國音樂馬車，最受消費者青睞。（小人國提供／吳娮翎台北傳真）

搶攻中秋節市場，樂園祭優惠搶市，麗寶福容大飯店推出多樣應景活動與美食饗宴，小人國主題樂園「917揪一起」瘋玩小人國，指定日期最低79元起， 劍湖山世界迎推出眾多門票優惠，包含詢問率最高的壽星優惠9月壽星憑有效證件購票，門票優惠下殺4折起。

可以安排白天嗨玩水陸樂園、逛麗寶OUTLET、在麗寶國際賽車場享受奔馳快感，晚上到麗寶福容大飯店的田園咖啡廳，中秋當晚BUFFET推出「中秋月光BBQ饗宴」，有香檸烤生蠔、鹽焗大白蝦、醬烤章魚、蔥燒嫩煎牛肉串、柚子、蛋黃酥等美食吃到飽，還有啤酒無限暢飲。（酒後不開車，安全有保障）

麗寶大廳咖啡廳即日起至30日推出柚香檸茶、柚見蝴蝶夫人、柚子蘇打、柚香咖啡等系列飲品，只要抽出扭蛋並說出通關密語，即可獲得中秋限定飲品買1送1，免費喝柚香檸茶等好康優惠；飯店還提供親子活動如中秋闖關、柚子彩繪等，並推出秋日住房專案，入住麗寶福容大飯店，雙人1泊2食加樂園雙日門票8999元起。

小人國主題樂園「917揪一起」瘋玩小人國，指定日期最低79元起，於7、8、14、15、17日，身份證字號中不限順序對中不相同2個數字，現場購票且主動出示本人身份證即享門票優惠價297元，原價1050元，17日中秋當日再加碼，身份證字號不限順序對中全部3個數字，現場購票並主動出示本人身份證即享門票79元，未滿3歲憑健保卡免費入園。

小人國一票玩到底，不只可以玩「大雷雨2.0」還可以盡情暢遊在迷你世界裡留影拍不停，欣賞不同主題的精采表演，開心遊玩戶外各項遊樂設施、及暢玩在不受天候影響皆可遊玩的室內樂園等。

劍湖山世界迎推出眾多門票優惠，9月壽星憑有效證件購票，門票下殺4折起，迎接九三軍人節與教師節憑軍人證或教師證購票，兩人同行門票只要999元，下殺5折起。

劍湖山世界經理張華紋表示，9月正是秋高氣爽適合出遊的天氣，歡迎國內外的國際友人來台遊玩，體驗台灣各地山水民情，即日起至30日，劍湖山世界特別推出憑「護照」、「居留證」購票，享兩人同行門票5折，再加碼大學生優惠，憑本人有效之大專院校學生證購票，同享優惠。

劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳九月份也推出「作伙來吃飯」餐飲優惠專案，享4人同行用餐1人免費並可免一成服務費，更多用餐住宿優惠方案與活動詳情，可洽劍湖山渡假大飯店官網。

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