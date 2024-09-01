金融市場盛傳房貸限貸令引發民怨。賴清德總統接受媒體專訪，重申並無所謂的「限貸令」，只是央行依照法律規定，提醒各銀行對於房地產的融資不能超過本身資產的30％，但金融行庫的因應「過當了」，行政院長卓榮泰已表示會與央行一同處理，讓民眾安心。

中央銀行日前呼籲34家國銀自主管理不動產貸款總量，引發市場「限貸令」斷金援的疑慮，衝擊青年購屋貸款。

賴清德總統接受電視節目「雅琴看世界」專訪時表示，他在競選的時候有提政見，就是要解決年輕人居住的問題，所謂居住正義，第一個就是延續前總統蔡英文的社會住宅興建，蔡任內興建了12萬戶，他以8年來算的話，希望能夠蓋13萬戶，加起來一共25萬戶。

另外一個就是包租代管，他說，包租代管蔡任內已推了8萬戶，他希望能夠做17萬戶，加起來也是25萬戶；還有租金補貼，蔡英文大概每一年補貼約25萬戶，他另外希望能夠再額外增加25萬戶，加起來就是50萬戶。這三個政策加起來是100萬戶。

為什麼要做到100萬戶呢？賴清德表示，根據內政部的調查，目前台灣社會有需要租房子的戶數有80幾萬，所以我們希望蔡用8年，他再用另外的8年，能夠把這個社會問題解決。

至於「新青安貸款計畫」，他說，當時是 800萬，我們把它提高到1000萬，租金補貼本來是半碼0.125，我們再加一碼，本來是3年寬限期，之後才需要繳這個本息，我們說5年之後才開始繳，等於給他們一個更寬鬆的方法。

但是政府本來是要幫助沒有房子住的年輕人，現在發現有一些人已經有房子，他去買第二戶或者是買來租，抱著投資的心情，所以他說，行政院發現有問題，就已經來做一個調整，希望錢能這個經費能夠用在有需要的年輕人身上。

賴清德強調，中央銀行已公開講沒有限貸令，而是因為我們法律規定銀行對房地產的融資，不能夠超過本身資產的30％，央行發現，台灣很多金融機構不管公立或私立都已經接近 30％了，所以它是提醒「你們要注意，你們已經接近30％了」。

但金融機構處理時把它擴大解讀，讓民眾會很緊張，賴清德認為，金融行庫在因應這個事件的時候「過當了」，所後行政院長卓榮泰說他要找央行總裁來了解一下，他會對這個事情做個處理，「我覺得這個是好的，就是政府會處理，大家安心」。