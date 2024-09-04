總統賴清德8月30日提出包括司法院院長張文貞、副院長姚立明等7位大法官人事名單，遭外界批評酬庸意味濃厚。國民黨立委柯志恩透露，她有許多綠委朋友對該份名單有很多意見，並認為這部分恐對賴清德造成傷害。

柯志恩昨（3）日在政論節目《少康戰情室》中指出，她有不少綠營朋友對於大法官名單有非常多意見，因司法系統還有很多更好的人，此舉無法顯示執政黨該有的高度。

柯志恩強調，這份名單能不能過關取決於立法院，但該名單未對社會展現出態度、高度，甚至連溫度都沒有，對於賴清德而言應該有傷。

另外，立法院新會期2日開始報到，柯志恩強調，藍白間有很多空間談合作，因執政黨用很多不合理的方法執行許多事，因此藍白在預算等方面，會聯手監督執政黨。

總統府公布司法院院長被提名人為台大法學院特聘教授張文貞、副院長被提名人為國會觀察文教基金會董事長姚立明，5位大法官被提名人則分別為政大法律系教授何賴傑、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡、成大法律系教授陳運財。