賴清德總統首度接受媒體專訪今晚播出，知情人士透露，賴清德親上火線，首度回應「疑賴論」，強調這不是事實，並重申他推動的政策是奠基於前總統蔡英文過去8年打下基礎，並得力於副總統蕭美琴幫忙。他也提到，考量周邊情勢與地緣政治，「目前沒有計畫出訪」。

賴清德總統上任百日，日前接受主持人張雅琴「雅琴看世界」專訪將於今晚播出，知情人士表示，賴清德暢談上任至今的外交局勢與策略，從兩岸議題談到外交策略，展現在外交事務上一脈相承、承先啟後的思維格局。

對於美國前駐聯合國大使海莉稱許賴「展現保護台灣人民的勇氣跟決心」，賴清德專訪中提到，這奠基於前總統蔡英文過去8年打下基礎，並得力於副總統蕭美琴幫忙，海莉的肯定，「也等於是在肯定蔡總統，更是肯定全國人民共同努力的成果」，在台灣艱難處境下，台灣人民棒棒接力、辛勤耕耘，從來都不是一蹴可幾。

談及兩岸情勢，賴清德在專訪表示，中國並不是因為「領土關係」才想侵略台灣，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序」以成就霸權。

在這樣的前提下，他重申「四個堅持」、「和平四大支柱行動方案」原則，將台海問題定錨在「不單純是台灣與中國的問題，已經是印太，甚至是全世界的問題」。

賴清德在專訪中細數近日國際社會公開對台表示支持，包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登、美國國務卿布林肯，以及歐盟國家與近日剛落幕的G7峰會，都表達「維護台海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺」立場，說明其整體外交戰略思維「台海問題就是國際性問題，我們必須要跟民主陣營站在一起」。

在與民主陣營合作上，賴清德也以美國成立四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、五眼聯盟、美日菲峰會等為例，強調「民主陣營越站越緊」。

在強化經濟韌性上，賴清德提及台灣對外投資，中國占比從2010年的83.8％，降到2023年剩下11.4％，已分散到日本、到美國、到歐洲、到東南亞。

對於近日外傳賴清德已規劃出訪，並有所謂的「疑賴論」，賴直言，在考量周邊情勢與地緣政治，目前沒有計畫出訪。至於「疑賴論」的報導，「不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了」。

由於錄製節目時適逢蔡英文生日，他也向蔡英文送上生日祝福，感謝她打下的成果，並承諾將在現有基礎上繼續努力，讓台灣更有信心、更穩健走得更遠。