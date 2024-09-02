行政院長卓榮泰今主持行政院治安會報，聽取防制黑槍、打擊妨害綠能產業犯罪等報告，卓榮泰強調，賴清德總統曾說「肅貪不分黨派、人士」，他也重申，對於肅貪對象，「政府不講情面亦無上限」，一旦發現不法事實，必會強力展現公權力，為避免不肖人士圖謀不軌，他也強調應加強跨機關橫向聯繫，即時提供相關犯罪情報。

卓榮泰指出，總統多次強調「強化治安」和「經濟發展」是施政的雙軸並行，他從520上任後，每月平均查緝幫派犯罪組織成長55％、查扣幫派不法利得成長80％，讓政府對於維護治安工作更具信心，但也擔憂推陳出新的犯罪手法。

卓榮泰說，對於民眾深惡痛絕的詐騙犯罪，他深信詐騙並非愈打愈多，而是不打更多，因此打詐工作仍需持續進行，而治安會報勿流於形式，盼透過深度討論，凝聚策略與方法。

針對警政署報告「防制黑槍之策略與成果」，卓榮泰說，今年修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，已全面強化非制式槍砲溯源查緝，並加重相關處罰規定，請警政署盡速修訂相關子法及配套措施，持續辦理全國同步肅槍專案；對於非法槍枝走私入境，請警政署、移民署、法務部、海巡署通力合作，透過區域聯防機制，共享犯罪情資，加強貨物查驗。

另外，調查局報告「打擊妨害綠能產業犯罪執行成效與策進作為」，訂出「訂立綠能產業透明回饋機制」、「簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧」、「設立獎金鼓勵檢舉」及「持續強化司法與產業合作平臺」等四項策進作為。

卓榮泰說，將請政委林明昕、劉鏡清共同主持跨部會專案小組會議，請各部會研議體且可有效落實的相關機制，並透過「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，加強跨機關橫向聯繫，讓綠能產業在合理可控範圍內推動，展現政府查緝綠能掃黑肅貪的決心。