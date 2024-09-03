總統府提供

賴總統首次秋祭 同框韓國瑜「全程零互動」

今天是九三軍人節，賴清德首次以總統身份主持「秋祭忠烈殉職人員典禮」，向國民革命烈士靈位致祭。包括立法院長韓國瑜等人都出席陪祭，賴清德與韓國瑜兩人全程零互動。由於考試院目前處於空窗期，考試院長也首度缺席。

「中華民國113年秋祭忠烈殉職人員典禮」今天上午10時在台北圓山忠烈祠舉行，由賴清德親臨主祭，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及監察院長陳菊陪祭。

賴清德就任總統後首次主持的秋祭，依循蔡英文總統過去的作法，典禮開始，鐘鼓齊鳴，在主祭、陪祭、與祭人員就位後奏國歌，隨後賴清德向國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮。

雖然儀節是「奏國歌」而非「唱國歌」，但賴清德和韓國瑜都有開口唱，蕭美琴、卓榮泰和陳菊則是未開口，賴清德在典禮後，向烈士遺族代表及三軍代表等人握手致意，並向蕭美琴和陳菊點頭致意，與韓國瑜零互動，也無眼神交流。

由於包括考試院長黃榮村等人在內的本屆考 試委員任期已於8月底屆滿，但立法院尚未對新任考試院正副院長及考委提名人行使同意權，考試院正處於看守的空窗期，也因此，今天的秋祭考試院長首度缺席，見證台灣這段罕見的政治史。