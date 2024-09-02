明天是九三軍人節，總統府今天舉行「匠人魂-水下銲匠」發布記者會，賴清德總統代表國人，感謝國軍不分晝夜捍衛國土，守護人民的生命財產安全。他也期許國軍，展現匠人的精神和氣魄，「只要是我們國軍弟兄守護的，我們國家就沒有問題」。

文化總會與軍事新聞通訊社今天攜手在總統府舉行《匠人魂》第51集「水下銲匠」發布記者會，賴清德親自出席，頒發匠人專屬紀念「匠人曆」給海軍目前唯一具有國際銲工潛水員認證的黃建智，軍方則回贈九三軍人節紀念棒球給賴清德，現場同時展示水下作業大隊裝備及器材。

賴清德在現場觀看影片後表示，非常高興，在軍人節前夕，和大家一起欣賞國軍身影的匠人魂，大家看到影片後一定和他一樣，原來在日常生活中看不到的地方，有這麼多專業的匠人，在艱困的環境下，默默的守護我們。

他看到海軍水下作業大隊，工作時身上背負的重量高達40公斤，光是頭盔就有15公斤，水下銲將更要面對潛水、在水中用電的雙重風險，賴清德表示，這真的非常不簡單。

他要求黃建智「國家需要，你不要離開部隊」，黃當場承諾「好」，賴清德強調，這種好人才一定是民間挖角對象，他非常感謝黃能夠基於國家的需要，願意為國效勞。

他也肯定海軍水下作業大隊，平時負責各種水面以下的工作，包括艦艇水下各部位檢查、空難、船難搜救打撈，以及水中障礙物排除，他們無役不與，今年凱米颱風來襲，他們同樣投入救災的行列。

文總至今已與國軍合作，「匠人魂」系列中已拍攝7支與國軍有關的影片，包括修復飛機、戰車、艦艇等，賴清德笑稱「這應該可以拍成一部電影了吧？」國外有「捍衛戰士」，我們有水下悍將，應該可以拍成一部電影，讓更多國人了解國軍的不平凡。

明天就是九三軍人節，他也代表全體國人，感謝國軍弟兄姊妹不分晝夜捍衛國土，守護人民的生命財產安全。在影片中，黃建智說要讓大家覺得「是我銲的，就沒有問題」，他也期許國軍弟兄也要有這樣的氣魄，「只要是我們國軍弟兄守護的，我們國家就沒有問題」。

他強調，我們展現的不僅僅有軍人、匠人的精神，也有團隊合作的精神在裡面，他也期待未來國軍弟兄姊妹都都能夠學習匠人精神，不斷自我精進，更要團結一致，「在守護國家安全方面，我們繼續努力」。