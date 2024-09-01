總統賴清德1日晚間接受媒體專訪時表示，目前國內有很多事情要面對，他目前沒有計畫出訪。對於《金融時報》報導所謂「疑賴論」，賴清德認為，這應該是背後有人操作，報導的不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了。

對於有媒體報導，賴清德想要到中南美洲，然後過境美國，但美方只讓去夏威夷？賴清德澄清，他目前是沒有計畫出訪。他表示，目前國內有很多事情要面對，美國政府現在也在選舉。更何況地緣政治在中東、還有在俄烏戰爭方面，所以基本上「我目前是沒有沒有這個出訪的計畫」。

賴清德指出，另外一個就是大家應該都可以親自感受到，蔡英文總統8 年領導國家，讓世界看見台灣，也讓台灣在國際社會展現出它的重要性。所以台灣不僅僅跟美國、跟日本、跟歐洲，甚至跟世界很多國家關係都越來越密切。所以在這種狀況之下，台灣政府的官員到美國或到其他的國家，進行交流或是進行研討合作，這個是很必然。

至於主持人提到《金融時報》報導所謂「疑賴論」，賴清德認為，這應該是背後有人操作，報導的不是事實，所以美國政府第一時間就澄清了。為什麼？因為還是要強調，蔡英文總統上任 8 年，台灣跟美國之間彼此有一個很好的溝通管道，也取得彼此的信任。

賴清德說，他上來之後，也得力於美琴副總統的幫忙，這一個橋梁是持續存在的。所以美國對台灣政府目前所推動的這個政策或者是國家發展的方向，他們都非常清楚。