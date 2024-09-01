每年9月是國家防災月，行政院長卓榮泰今出席「國家防災日系列活動啟動記者會」，提及三方向強化方向，分別是「積極救災、強化視災、韌性防災」，針對韌性防災，卓榮泰說，未來將落實與民間網路或賣場結合，透過民間車輛設備和人員，運送相關物資，確實結合救災系統。

卓榮泰說，目前氣象署已經非常先進，可預測風勢、雨量、颱風的走向，且與世界各國有先進的情報交換，做出的預測都與現實非常接近，但他希望氣象署更精進，導入科技，讓所有的訊息能夠掌握的更快速、更準確，同時將訊息分享給防災救災團體、地方政府，讓大家掌握第一手正確的資訊，才能做出最確切、需要的判斷。

卓榮泰提出「積極救災、強化視災、韌性防災」三方向作為，他說，在積極救災上，過幾天全國會有超過1000人參與救災演習，救災演習雖是事先規畫，但過程相當接近事實，讓全國各相關的團體和單位來學習，讓人民看到全國上上下下從中央到地方，確確實實做好了準準備。

針對強化視災，卓榮泰說，政府強化了告警細胞的簡訊，讓大家心理上有準備，才能夠去因應各種的狀況，且教育部在學校內部的廣播系統也強化，第一時間告訴小朋友趴下、穩住等作為，達到相當好功效，而科學館、自然博物館或工藝館都跟教育部結合，做了很多很多的活動。

在韌性防災，卓榮泰表示，這部分更需跟民間來結合，網路或大賣場能不能提供第一手的服務，把資訊提供給所需要的人民，讓人民能夠得到生活必要的資訊跟資源，而民間賣場車輛設備以及路線人員能不能跟救災系統結合在一起，透過這些系統運送需要的物資，送達政府運送不到的地方去，這是將來要強化落實的地方。