行政院經濟發展委員會首場顧問會議今登場，將探討「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」3項議題。行政院長卓榮泰致詞表示，本場會議集結產官學研，為台灣目前遇到最重要的經濟問題和挑戰集思廣益，相信可以為國家、人民指引出一條更正確、可行，且能看到具體成效的路。

卓榮泰說，因應地緣政治的因素以及淨零轉型來臨，又面臨AI時代應用、國內外經濟問題挑戰，行政院7月成立經委會，首次會議做出推動國家人才競爭力躍升方案、兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心三項決議，但重要的是如何進一步落實決議，還有設想配套和周邊。

卓榮泰表示，他跟賴清德總統討論，經委會是政府各部會就手上業務、政策和明年預算整合，但相信民間一定有更多寶貴意見，必須及時納進來共同討論，因此拜託行政院秘書長龔明鑫、行政院副院長鄭麗君設想在經委會外，如何讓各界聲音進來，本場會議前，召集人、共同召集人、顧問們都召開許多籌備會，將此事作為現階段為國家人民做事的指標。

卓榮泰說，經委會三項主題，分別是創新經濟、均衡台灣和包容成長，分別請3位召集人和共同召集人主持，台灣面臨世界變化局勢，有高科技領先地位，但經濟必須更創新，才可以更國際、更開放、更自由、更民主，然而發展高科技同時，也不會忽略傳產和中小微企業，盼兩產業帶入淨零和數位的雙軸轉型時代。

卓榮泰強調，政府會訓練更多AI人才協助，讓傳產和中小微企業從中小企業多元振興方案，得到政府更多政策和協助，只有把傳產、中小微企業帶起來，國家經濟才會長期穩定；另外，政府不會忽略台灣區域發展，均衡台灣有超過140項地方建設，還有北中南東的區域計畫，

卓榮泰說，無論是創新經濟、包容成長、均衡台灣都是台灣要面對解決的問題，「經濟繁榮當然是社會發展指標，但公平分配才是文明國家的象徵」，政府會注重公平分配過程，針對弱勢、年輕人、高齡者都有政策工具。

龔明鑫在會議引言表示，顧問們今針對各種意見都可深入探討，9月底會有「包容成長」第二次會議、10月有「均衡台灣」第三次會議，今天各界提供建議和素材將是經委會討論重點，政府會歸納起來，若可行將會把政策延續。