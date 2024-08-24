賴清德總統近日召開「健康台灣推動委員會」，但20位委員當中僅有4位女性，9位顧問更是「零女性」名單。台灣女人連線等民間團體發起連署批評，名單充分暴露總統府對於國家性別平等政策的刻意忽略，令人高度遺憾，呼籲此委員會組成應有至少1／3的女性委員與顧問，讓民眾看到賴總統貫徹性別平等的決心。

為推動性別平等，行政院2011年函頒性別平等政策綱領，並於2021年5月再次修正，其中「促進決策參與的性別平等」一直是綱領的重要策略，也是行政院管考的「性別平等重要議題」。行政院從2004年起，開始由人事行政總處管考各部會所屬委員會、政府捐助或出資超過 50％財團法人及國營事業董監事，須符合任一性別不少於1／3性別比例政策目標，性別平衡的比例原則是我國政府行之有年、且證實有助於保障女性公共參與的方式之一，也是目前國家重要的性別平等政策。

民間團體批評，為何總統府無視行政院持續推動的重要性平政策，連最基本的性別平衡也做不到？實在令人詫異。賴總統上任後宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」三大委員會，其中「國家氣候變遷對策委員會」日前已公布委員名單，28名委員中有8名女性，佔比28.57％，成員多元性雖較「健康台灣推動委員會」高，但仍未達三分之一性別比例，2位顧問皆為男性。難道僅因為總統府不在行政院管考之列，就能無視政府對促進性別平等決策參與的承諾？

民間團體指出，就健康領域而言，性別平等更是重要原則，醫療實踐經常以男性為標準病人，相關研究與人體試驗女性受試者代表性不足，女性健康被簡化為生育健康，導致女性於醫療上難以獲得適切的照顧，無法與男性同等享受醫學進步的成果，而有健康不平等的情況。但「健康台灣推動委員會」，除女性委員、顧問的比例不及格，也少有女性健康專長、公共衛生、社會照顧、健康與性別議題的學者專家或團體代表，僅見的婦女健康專家是婦產科醫學會的代表。

民間團體批評，是否總統府對於「推動健康台灣」的議題認知，仍將女性健康限縮為生育醫療，而看不到健康領域性別差異和性別與多元弱勢處境交織，所導致的健康不平等的現況？不論是身體、心理健康和照顧、障礙領域，都有非常多女性或弱勢群體健康的團體代表，可以增加此委員會的多元代表性和周延性，為何不能納入？

民間團體呼籲，賴清德總統應貫徹推動性別平等，公共決策上確保女性參與和納入性別觀點。因此「健康台灣推動委員會」應有充分的女性委員的比例，並且應有相關專業且具性別敏感度的學者專家。而尚未公布名單的「全社會防衛韌性委員會」也十分需要性別與多元的參與及觀點。呼籲總統府展現決心，所有委員會皆應符合三分之一性別比例原則，不再自外於政府推動性別平等的承諾。