行政院經濟委員會首場顧問會議落幕，在「包容成長」主題內，顧問探討到台灣低薪問題，有顧問提及，單純提高最低工資，恐怕無法解決低薪勞工，呼籲研議薪資透明及企業內部薪資結構，也建議何謂「低薪勞工」；針對居住正義，顧問認為，目前居住政策多屬打房思維，盼誠實面對問題、虛心檢討。

龔明鑫表示，會內有討論薪資相關議題，雖然現有最低工資法、加薪抵稅等政策，但薪資政策不單只有這兩問題，將會研議薪資透明度專法，甚至企業內部的透明化等是，並提到下一次委員會討論。

行政院經濟委員會首場顧問會議落幕，在「包容成長」主題內，顧問探討到台灣低薪問題、居住政策多屬打房思維。圖為行政院秘書長、包容成長共同召集人龔明鑫。（行政院提供）

對於定義低薪勞工，龔明鑫說，適用最低薪資勞工當然是低薪勞工，但是有些勞工雖然低薪，但未達最低薪資門檻，顧問認為重點是月薪3萬多的勞工是否也能提升，對照顧或支持是否有應對，其他國家有運用企業薪資透明化、提供薪資補貼兩作為，究竟要用何種，將請部會研議，後續也會提出相關方式。

另外，對於居住正義部分，龔明鑫說，顧問認為從媒體看到的報導多是打房，應該用多角度思維，最重要是著重年輕人的多元發展，為其減輕其負擔，而社宅、租補、新青安用意都在減輕年輕人負擔，但政府應虛心檢討，面對事實抉擇。

龔明鑫表示，其實在限貸令風波前，顧問就召開會前會提出建議，推動過程本來就要做修正，必須修正就修正。