最低工資審議會4日登場，將決定明年最低工資數額。最低工資審議會資方委員、全國工業總會常務理事何語會前指出，由於全球物價波動，且今年是賴清德總統第1年任期，他贊成適度調整基本工資，具體的調幅，則要與會中委員交換意見。

何語還提到，以購買力平價（PPP）、薪資所得來看，台灣薪資所得消費力相當強，例如同樣10美金，台灣可買到15.7顆小籠包、北京12.1顆、澳洲7.5顆、日本6.6顆、美國5.4顆、英國3.4顆。另外，台灣的購買力平價也不輸德國。

他表示，勞方稱經合發展組織（OECD）低薪族標準，薪資中位數乘以3分之2就屬低薪族，是錯誤資訊，實際上是薪資中位數2分之1以下才算低薪，2分1到3分之1屬於較弱勢薪資，而且台灣在OECD排名34名，怎麼去跟這些國家比，這是錯誤的比法。

最低工資審議會資方委員、工業協進會理事余玉枝則表示，最低工資數額討論以行政院主計總處數據為準，不是3％、4％或5％這樣累積，而是要看台灣整體經濟狀況、全世界經濟狀況調整多少，數額不是資方決定，是委員全體。

她也提到，行政院主計處統計，國民所得及經濟成長率全年4.34％，第一季5.92％，第二季降到4.55％，第三季更是降到一半，為2.49％，第四季更差，是1.14％，顯見景氣不好，她也不看好明年景氣。