許舒博表示，台灣目前經濟發展環境看似穩定，尤其遇上民生物資通膨的時刻，適度調升最低工資確實有助於改善邊際勞工的生活，但絕非是能解決低薪的有效方法。台灣GDP成長，多受惠於資通訊及光電產業AI需求浪潮，近年出口淨值不斷提升，但與一些較不具市場競爭力的傳統產業相比卻是兩樣情，而最低工資過大的調幅可能會對部分較弱的傳統產業而言，是雪上加霜，且過度調整可能引發企業削減人力或提升商品服務價格，影響物價轉嫁效應，造成另一波物價通膨，反倒是對弱勢的邊際勞工未蒙其利先受其害，不可不甚，何況對不適用最低工資的勞工，更是直接感受到購買力下降與支配所得減少。

許舒博補充說，提高最低工資對於改善勞工生活非常重要，但也需考量企業的支付能力，本次調整幅度原本期望控制在3％以內，今天會議既然已經決定調整幅度，希望政府對中小微型企業提出具體有效的配套措施，可以讓那些較不具競爭力的弱勢企業，減低運營上的衝擊外，也降低對民生經濟通膨的影響。

許舒博也再次呼籲，服務業是台灣經濟的重要支柱之一，台灣服務業所創造產值已超過13兆7,509.12億元，占GDP已超過6成，顯示服務業仍是我國經濟生產的主要來源。但疫情結束以來，缺工問題嚴重影響了服務品質和產業發展。商總預劃在下個月邀請勞動部及政府相關目的事業主管機關，共同召開解決缺工議題會議，以解決產業人力短缺的困境，進一步促進國內經濟的穩定增長。