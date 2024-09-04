首次最低工資審議會4日召開，有勞團喊出應調整5％才會有感。（林良齊攝）

首次最低工資審議會今天（4日）召開！勞方委員、全國工人總工會代表張家銘表示，最低工資仍要考量邊際勞工購買力，因此最主要應考慮CPI（消費者物價指數），至於經濟成長果實仍要勞資共享，但還是要由勞資雙方大家一起談。

會前工鬥團體指出，賴清德總統承諾要「創造更好的薪資環境」，而近年我國物價高漲，早已是國人都有感的事實，對於基層勞工更是辛苦，若依據目前政府全民共享經濟成長的政策方向，最低工資也應該有高於軍公教的調漲幅度，作為最低工資法上路後首次最低工資審議的政策宣示意義等面向，最低工資的漲幅，應至少不低於5％、月薪應達2萬8844元。

張家銘說，最低工資的審議首要就是要顧及邊際勞工購買力，因此最主要要考量為CPI，而GDP則希望經濟果實勞資共享，雖然還有其他指標但最主要就這2個，但今年相對過去審議單純，而是否有機會調整至5％？他說，還是由勞資雙方大家一起談。

最低工資審議委員、全國產業總工會理事長戴國榮則強調，訂定最低工資的目的為照顧及維持邊際勞工家庭生活所需，應延續過勞資政學四方共識，十足反映CPI，經濟成長果實則應勞資共享。