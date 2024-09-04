首次最低工資審議會今（4日）登場！依最低工資法規定，最低工資審議會由21名委員討論，原則於隔年1月1日上路，勞動部部長何佩珊致詞時表示，很有榮幸與各位委員寫歷史，「感受到責任重大」，並提及今年以來基本面良好，但疫後通膨影響邊際勞工甚大，最低所得的20％家庭中有50％的收入要用於生活費支出，如何照顧邊際勞工最低生活水準是首要。

依最低工資法規定，最低工資審議會由21名委員討論，原則於隔年1月1日上路。（林良齊攝）

最低工資研究小組也建議審議會應基於CPI、GDP審議，且其他得參採指標也傾向應調整最低工資。

何佩珊表示，在過去運作幾十年的基本工資審議經驗裡面，雖然勞資雙方委員各有立場，但都能理性溝通、協商提出更好方案，期待委員貢獻智慧、經驗共同完成最低工資法第一次立法後的審議。

何佩珊說，台灣今年以來基本面相當良好，但更擔心疫後全球通膨下的影響，「通膨數字還是令我們擔心」，又對邊際勞工影響更大，最低所得20％家庭家戶有50％的收入要用於生活費支出上面，如何照顧邊際勞工最低生活水準成首要。

勞動部準備來自花蓮的茶點。（林良齊攝）

何佩珊提及，也準備來自花蓮的茶點，盼支援花蓮災後振興外，也希望委員能夠理性溝通及討論。