最低工資法審議會4日登場！這也是最低工資法上路後首次召開的最低工資審議會，重點在調幅多少。全國產業總工會表示，因應經濟成長及物價上漲，最低工資調漲毫無疑義，但應漲逾4％才「有感」，但這只是帶動整體薪資上漲最基本的第一步，希望政府提出具體有效措施，扭轉台灣低薪趨勢。

全產總表示，依主計總處經濟成長年增率（GDP）預測值為 3.9％，消費者物價指數年增率（CPI）為2.17％，依過去協商基本工資「CPI 年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」的原則，最低工資調幅應為 4.12％。

「最低工資調幅是展現政府抵抗低薪的指標性動作」，全產總理事長戴國榮表示，漲幅超過逾 4％有理有據，而超過 4％多少則展現出政府對抗低薪、改善勞動環境的決心和態度。

戴國榮說，依2022年全年總薪資中位數為 51.8 萬元（換算月薪約月薪約 4萬3167元），但且薪水低於平均薪資的上班族占比逐年增加，窮忙族愈來愈多，低薪已成趨勢。 他指出，企業經營力求獲取「最大利益」無可厚非，但當「企業愈來愈賺錢，勞工卻越忙越窮」時，將帶來貧富兩極、社會不安的惡果，最終也將影響經濟成長。

戴國榮呼籲，政府應堅守社會正義與經濟共享原則，調高最低工資、推升整體薪資成長，企業家們則應善盡企業社會責任，透過調薪來照顧員工生計與激勵員工提昇生產效能，才能形成穩健成長的正循環，並帶動國內大小企業一起調薪。