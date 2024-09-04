2025年最低工資月薪將調整至2萬8590元、時薪190元，其中月薪調幅4.08％，最低工資審議會資方委員、全國工業總會常務理事何語表示，支持政府提高最低工資，本次調幅對企業沒什麼影響。現在全世界缺工，產業界必須認清台灣沒有低廉勞工市場，如果沒利潤，就提高產品價格，預估未來物價上漲程度應至少5％。

針對本次月薪調幅4.08％，何語表示，對全體企業沒什麼影響，但全世界國家都在缺工，產業必須應變，也須認清台灣沒有低廉勞工市場，不要期望低價勞工，如果沒有利潤，就提高產品價格，預估未來物價上漲程度應至少5％。

何語一進步說，台灣不可能仰賴政府提供充足勞動力，卻要低薪、低價消費品，他支持政府提高最低工資，物價水平、消費產品價格跟著提升，也是必然的機制。

最低工資審議會資方委員、工業協進會理事余玉枝表示，各委員就是把建議提出，並以行政院主計總處數據為主進行討論，由勞動部長何佩珊來決定，沒有什麼滿意、不滿意，本次審議會氣氛相當好，討論事情的態度也較理性。

不過她提到，考量經濟成長率下降、美國也調降2％利率，本次月薪調幅4.08％，明年雇主勞健保負擔一定會比較高，物價也跟著漲。