基本工資審議委員會4日開會，行政院3日召開會首次經濟發展委員會顧問會議。卓榮泰致詞表示，他不會只注重於軍公教人員薪水的提升，也會照顧廣泛的勞工階級，他認為基本工資審議委員會將會衡酌消費者物價指數及國家經濟成長率，在合理的範圍當中去提出方案，同時，也會兼顧中小微企業面臨的衝擊。

針對薪資議題，擔任「包容成長組」共同召集人的行政院秘書長龔明鑫直言，單純提高最低工資恐不足以解決台灣普遍性低薪現象。他表示，過去大家關注是最低基本薪資，但目前最基層的那個部分已經有最低工資法相關的規範，而在基本工資之上，仍有多數人普遍被認定是低薪範疇，卻不在法律保障之內。

龔明鑫說，會中顧問建議政府應成立專案小組，研議制定薪資政策的可行性，除了現有最低工資法及加薪抵稅優惠等薪資政策外，尚可研議「薪資透明化」及企業內部薪資結構等問題，公開薪資資訊讓民眾勞工可以自行評估，或帶來競爭搶人增薪效果，並進行社會對話，據此研擬政策方向。

不過，龔明鑫強調，在制定政策前，首先要去定義基本工資之上的「低薪」定義，例如，當前最低工資約2.7萬元左右，但是月薪2.9萬元～3萬元等，卻無法透過調整基本工資直接幫助他們，這些也被認為是低薪範圍，但台灣目前仍沒有明確定義。

龔明鑫說，下一次的經濟發展委員會顧問會議，也將針對「基本工資以上的低薪定義」、「改善低薪」等相關議題，邀集專家學者探討、提供政策建言。後續勞動部將針對低薪勞工進行定義，龔表示，先把低薪族群定義出來，才有辦法以明確的政策去支持他們、改善情況。