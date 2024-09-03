共同社3日報導，日本厚生勞動省2日公布2023年各都道府縣男女工資差距結果。女性的工資水平僅為男性工資的七至八成，兩性工資差距最大的是栃木縣，最小的是高知縣。厚勞省欲通過明確不同地區的實際情況來敦促改善。

厚勞省在推進女性活躍的政府項目組會議上彙報了相關數據。出席會議的日本首相岸田文雄表示，消除兩性工資差距是實現結構性加薪此一政府最重要課題的重要支柱。政府計畫加速採取措施，創造女性能長期工作的職場環境及促進錄用女性，以縮小差距。

日本兩性工資差距根據2023年的「工資結構基本統計」結果，關於全職員工，以男性工資水平為100計算，用指數顯示相應的女性工資水平。數值越小差距越大。

栃木的指數為71.0，工資差距較大的還有茨城（72.1）、長野（72.8）、東京（73.0）、愛知（73.2）等。差距較小的地區有高知（80.4），其後為岩手（80.3）、長崎（80.2）、秋田（79.9）、奈良（79.8）。日本全國的指數平均為74.8。