陳姓前偵查隊長2023年遭指控，酒後性侵女子，檢方依3個強制性交罪、1個強制性交未遂罪起訴，目前法院審理中；陳記2大過免職，但他收到免職確定後，超過2個月才提行政訴訟，最高行政法院駁回陳的抗告，陳免職確定。

陳男對台北市政府的免職處分提起訴訟請求撤銷，行政法院指出，陳在2023年11月23日收到免職確定，他提起行政訴訟最後一天依法定時間是2024年1月25日，但陳卻在2024年5月6日才法院提起本件行政訴訟，顯逾2個月的法定不變期間，因此駁回他的訴訟請求。

被害女子指控2020年12月至2022年6月，陳多次對她進行騷擾及性侵，第一次是陳與被害人餐敘後，女方因不勝酒力酒醉，陳當時叫車送她回家，卻在其家中性侵得逞，第二次則是利用在車內兩人獨處時，強行對其性侵得逞。

2023年6月某日，陳參與慶功宴後，碰到被害人，帶著酒意先以言語騷擾、糾纏，隨後對被害人第三度性侵。被害女子另稱，2020年9月某日，兩人坐在車後座時，陳也伸出狼爪騷擾她。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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