北市一名楊姓工程師邀請一名女子前往家中獨處過夜，不理女方拒絕推開，對她性侵得成，遭起訴。台北地院審理後，依強制性交罪判處有期徒刑2年，緩刑3年。可上訴。

判決指出，楊男與女方為朋友關係，楊男邀約女方於去年6月10日觀看其表演，並於表演結束後邀請女方至其新北市租屋處住宿一晚，楊男趁此與女方獨處機會，於翌日上午7時許，趁女方獨自在租屋處床上睡覺之際，先上床抱住女方，女方驚醒後，即屢次明確表達「不要這樣」、「我不喜歡這樣」等語，並試圖推開楊男以表示拒絕之意思。

但是，楊男仍於違背女方意願之情形下，強行親吻女方，並接續以手撫摸女方胸部及臀部等部位，再以陰莖插入女方陰道，以此方式對女方為性交行為1次得逞。之後，經女方託辭稱與朋友有約，藉故離開楊的租屋處，並前往報警處理。

判決指出，爰審酌楊男為滿足一己性慾，無視女方明確之推拒，違背女方意願，對女方為強制性交行為，嚴重侵害其性自主決定權及人格尊嚴，其所為自應予非難。惟念其終知坦承全部犯行，尚有悔意，且所為未造成被害人身體上傷害，堪認其犯罪手段尚非極端，並已與告訴人女方達成和解，賠償其所受損害，並已履行賠付條件完畢，是此尤顯善弭己咎之誠，堪認良有悔意，又前無刑事犯罪科刑紀錄之素行，素行尚端，依法判刑。

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★未經判決確定，應推定為無罪。