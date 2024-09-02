士林地院審理藝人陳宣裕NONO被控性騷擾、性侵猥褻6名女子，2日下午第二次開庭，NONO否認罪行，並稱不認識被害女子，但起訴書指，在2008年、2010年以及2011年，被害女子卻能清楚畫出NONO住宅格局，而且NONO住樓中樓，被害人均能說出，格局圖成為鐵證，士林地院將密集開庭審理，傳喚被害人作證。

士檢5月17日偵結起訴，並抨擊NONO不知輕重，為逞私慾，犯下性侵、猥褻，對被害人身心危害甚鉅，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪，其中1名被害人被侵犯2次，同時建請法院從重量刑，嚴懲惡行。

起訴指出，女被害人其中有2人去過NONO住處，提告強制性交、強制性交未遂，事隔15年，仍能畫出屋內格局，其中樓中樓與NONO住處無異，但NONO仍堅稱不認識2名被害女子，檢方認為已有明顯的漏洞，後續將傳喚被害女子到庭作證，證明NONO罪行。

NONO今日由律師陪同出庭，進出法院時不發一語，檢方認為，6名被害女子遭侵犯的手法雷同，絕非被害人杜撰出來，認定NONO誓詞狡辯，將求處重刑，還給被害女子公道。

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