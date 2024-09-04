最新審議結果正式出爐，明（2025）年起最低工資月薪調漲4.08％，來到2萬8590元，時薪調漲到190元，創下連9年調漲；三商家購表示，配合政策調整2025年基本薪資，已規劃相關人才培育措施及友善福利，打造職場世代共融，包含「Z世代徵才專案」提供年薪達70萬元，「樂齡就業」逐步規劃友善工作輔具。

三商家購大舉徵才，總經理邱光隆指出，主要是企業版圖擴增，截至8月底旗下美廉社有807家門市，三友藥妝Tomod’s及心樸市集也持續展店，另外剛併購台中知名寵物品牌「寵物好事」，企業發展可期，同步網羅各路頂尖人才。

三商家購進一步指出，近來招募活動有別以往，鎖定有3年職場經驗者，也篩選出適合的潛力人才，進行兩階段的面試，錄取後培訓2年，2年內安排重點跨部門輪調，並於門市實習通過考核者，2年內年薪可達70萬元，對於新鮮人來說相當優渥。

另一方面，樂齡工作者更能秉持謹慎、負責的工作態度，還有經驗傳承也相當重要，甚至能幫助Z世代工作者解決更多問題，並提供多元教育訓練課程等。