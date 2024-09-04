基本工資連續9年調漲，明年起最低工資將調整為每月2萬8590元，健保費投保金額級距也將一併調整，衛福部初估，將有811萬人受影響，其中771萬人健保費會增加，每月平均多繳21元，明年健保整體財務收入將增加53億元。

最低工資審議會4日拍板，2025年最低工資月薪將成長至2萬8590元、時薪則為190元，相較於今年的最低工資月薪2萬7470元、時薪183元，分別成長4.08％及3.8％。基本工資調漲，連帶影響健保費，也將配合修正投保金額級距。

依《健保法》第19條規定，健保投保金額分級下限，須與基本工資相同，當基本工資調整時，該下限也要連動調整。衛福部社會保險司長劉玉娟說明，目前投保金額第一級距共有3組，分別為2萬7470元、2萬7600元以及2萬8800元，之後將調整為2組，最低的是2萬8590元，而2萬8800元維持不變。

劉玉娟表示，包含眷屬在內，將有811萬名投保對象受影響，其中771萬人健保費會增加，每人每月平均多付21元，另外40萬人健保費將下降，平均每月少付4到6元。明年健保財務收入將增加53億元，分別來自投保對象20億元、雇主14億元，以及政府負擔19億元。