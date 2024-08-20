國民黨桃園市議員黃敬平近期接獲民眾30餘人集體陳情，控訴安捷企業積欠工資、資遣費等，經過桃園市政府調解仍無下文 ，其中不乏任職20年以上員工，遭積欠金額高達80萬元，合計約500多萬元。市府勞動局說，該案於上月底申請調解不成，資方對於積欠員工薪資無法處理，後續只能透過司法訴訟爭取應有權益。

安捷企業主要生產飲料杯，自救會發起人馬先生表示，安捷企業除了積欠員工薪資，也不配合開立非自願離職證明以及給付資遣費，還高薪低報，在勞動局調解也未見資方提出薪資補償計畫，資方僅以「還會繼續經營」的簡短理由搪塞，甚至更誇張主張分期，以每月給付1000元方式清償積欠薪資，直至清償為止，導致雙方一直無法達成和解共識。

黃敬平指出，依據勞動部公布違反勞動法令事業單位名單，安捷企業自2019年起不斷受到勞工檢舉，違反各項《勞基法》規定，其中包含工資未依規定給付、延時工時未加給工資、延時超過法令時間及未按時繳納勞退金等各項規定。其中資方也將部分員工投保在旗下企業「嘉明工業股份有限公司」，企圖規避相關給付責任。

他說，該公司向員工收取勞健保費用卻未繳納，有詐取員工薪資嫌疑，並且積欠薪資、加班費及請求資遣費等合計達500多萬，應正視面對勞工權益，不應規避責任，勞動局應該有所作為保障員工權益。

桃園市勞動局表示，該案今年7月31日申請調解，資方有表明公司仍持續經營，並沒有要資遣員工，但對於積欠薪資，沒辦法承諾何時發放，最後調解不成。目前資方對於積欠員工薪資無法處理，又沒有要申請關廠仍持續經營，勞工只能走司法訴訟一途。