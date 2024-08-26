桃園電影節放映活動今年因應氣候變遷，率先選進3部環保紀錄短片作放映，其中包括曾獲休士頓國際影展金獎的《造光方程式》、以哲學觀點重新解讀桃園治水的《台灣水台灣味》，以及今年由交通部中央氣象署拍攝的喜劇仿紀錄片《降溫告急》。

導演胡皓翔（白羊）正忙於整理《降溫告急》片中訪問氣象學家鄭明典、水利工程學者李鴻源以及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等名人完整受訪影片，計畫將之上架網路，吸引並影響更多人關注永續環境議題。而這部妙趣橫生的仿紀錄片《降溫告急》，也將計畫於九月開學後接受各學校預約教學欣賞，白羊周二也將出席桃園電影節《降溫告急》映後座談。

《降溫告急》導演白羊周二將出席桃園電影節映後座談。（桃影提供）

《降溫告急》不僅邀請《大稻埕》男星劉國劭（蕃薯）、《做工的人》女星林葦妮（木木）聯合主演，導演白羊和電影監製姚經玉也下海演出，誠意十足。更令人感動的是，該片也是全台率先挑戰「淨零」拍片的劇組，不僅拍攝期間餐餐素食，每個人還都自備環保餐具及杯子，以身作則響應環保、節能減碳，為愛地球盡一分心力。演員木木、蕃薯於拍片期間，更曾「挑戰不靠家電、降溫度過一整天」。