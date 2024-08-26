新北市一名40歲楊姓男子，長期照顧失智的70歲老父，前（24）日騎機車載著父親到桃園東眼山區遊憩，不料2人爆發口角並拉扯，雙雙跌落深200公尺的溪谷，楊父被救起後因溺水傷重不治，楊男則自行爬上路面，警詢後殺人罪嫌送辦，檢方複訊後，今天向法院聲押獲准。

據了解，楊男獨自長期照顧父親，前天他與父親一起到東眼山遊玩，前往的途中卻發生口角，楊男將機車停在路邊後，雙方爆發嚴重拉扯，隨即跌落一旁200公尺深的溪谷，楊父因跌落溪流溺水，楊男見狀趕緊往上爬到路邊，並向經過的路人求助。

事發時有民眾目擊2人摔落趕緊報案，消防人員獲報趕抵，立即利用繩索及長背板，垂降至溪谷搜救，但接觸到楊父時已無生命跡象，最後花了1個多小時才將人拉至山路上，緊急送醫搶救仍宣告不治。

由於楊男不肯向警方透露，與其父親為何發生爭吵，只說自己長期照顧失智父親，很想出門走走，但也不能丟在家。

警詢後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，因涉及長期照護，警方也懷疑是否還有其他因素導致這起死亡案件，也已報請檢方相驗遺體後，將擇期解剖確認死因。桃園地檢署複訊後向法院聲請羈押，楊男今天被依殺人罪嫌聲押獲准。

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★未經判決確定，應推定為無罪。