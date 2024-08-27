法務部長鄭銘謙等26日赴苗栗縣視察安置更生人的東里家風。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

法務部長鄭銘謙等26日赴苗栗縣視察安置更生人的東里家風。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

為了解苗栗司法保護據點的運作，以及關懷更生人安置就業情形，法務部長鄭銘謙等26日赴苗栗縣視察安置更生人的東里家風，共同關懷勉勵更生朋友，鼓勵他們堅定向前、穩定就業。

同行前往東里家風視察的還包括了台灣高檢署兼台灣更生保護會董事長張斗輝，法務部保護司督導參事林嚞慧、主任秘書王以文、台中高分署檢察長林錦村、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、苗檢書記官長李鈞暉、主任觀護人蔡欣樺及更生保護會苗栗分會主任委員徐享鑫、苗栗榮觀協進會理事長巫雲芳和犯罪被害人保護協會苗栗分會主任委員陳有昆等。

鄭銘謙對於東里家風長期安置協助更生人表示肯定及感謝，更生人有居住處所及穩定的就業，對於復歸社會，避免再犯有相當大的助益，對東里家風面臨困境及問題，積極予以協助，促其體制化以維繫其長期經營的能力，發揮其社會功能。

張斗輝表示，每次參訪東里家風，都有大大的進步，更生保護會將繼續協助，給予環境改善及培訓更生人一技之長，培養更生人取得相關證照，最終目的讓他們能自力更生，並且能依自己所能回饋社會。

鄭銘謙一行是由東里家風總幹事林彥伶簡報機構運作的實際情形，機構場所中可以看見多位更生人在此安置工作，看見多位更生人專注自己的工作銷售餅店商品，有的更生人辛勤整理環境和廚房工作，完全投入工作中。

鄭銘謙和張斗輝鼓勵圓夢創業貸款剛成案從事草莓蔬果農作的負責人阿千（化名）和一位酒駕案件的受僱個案紅龜（化名），關心他們營運狀況和生活情形，並請更保和地檢署相關單位隨時關懷協助並多加支持採購更生商品。

鄭銘謙並肯定東里家風與政府站在一起，共同協助提供更生弱勢安置就業，服務量能已超過許多社福機構。另外，更勉勵更生朋友珍惜現在，選擇對的路堅持走下去，未來人生會有無限可能，並為轄區治安注入一股穩定的力量。

鄭銘謙最後指示保護司和更生保護會，規劃推廣東里家風安置就業善舉，並協助行銷其更生商品及蔬果農作物，例如運用更保幸運草市集、各項會議場合和電子商務平台來行銷，擴大民眾對該處機構善心義舉認同及認購更生商品，運用公部門及更保的力量共同支持機構繼續協助更生安置就業保護工作，成為一處友善的更生保護服務據點。