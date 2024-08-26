父子出遊失智父摔落溪谷溺水亡，兒子坦承衝突過程有「想一起死念頭」。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

新北市32歲楊姓男子24日騎車載著73歲失智老父，到桃園市復興區東眼山區遊玩，兩人途中卻發生爭執互相拉扯，雙雙跌落溪谷，楊父因掉進溪水中溺水死亡，楊男則是皮肉傷，他也有向檢警坦承，衝突過程中有興起「想一起死的念頭」。檢警今天解剖楊父遺體，初步判定為生前溺水窒息死亡，楊男則是被依殺害直系尊親屬罪聲押獲准。

檢警調查，楊男長期獨自照顧父親，25日下午楊男騎機車搭載父親一起到東眼山出遊，騎車前往的路途中，2人疑似發生口角，楊男停車在路邊與父親爭執，之後雙方還發生拉扯，之後雙雙跌落一旁200公尺深的溪谷，楊父跌落溪流中，因不諳水性而溺水，楊男見狀趕緊自行爬上山路邊，並向過路人求助。

據了解，楊父還有其他子女，卻只有楊男1人獨自長期扛起照顧父親的責任，導致他的精神壓力相當大，後續導致意外成為長照悲歌。楊男有向檢警坦承和父親發生嚴重拉扯後才墜落溪谷，衝突過程中有興起「想一起死的念頭」。目擊民眾也向警方表示，有看到兩人發生拉扯衝突，因為開車路過，沒有看見墜落溪谷的瞬間，所以不能確認是不是楊男將父親推落溪谷。

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