卓榮泰首先表示，這是他上任後首次主持青諮會，感謝所有委員提供許多寶貴建議，成為政府與青年溝通及制定政策的橋梁，期盼未來能持續強化會議型態、建立委員間綿密聯繫管道，透過更靈活、更有效率、更集中方式聚焦青年關注議題，使會議結論更符合青年需求。

卓榮泰指出，「百億青年海外圓夢基金」是賴清德總統的重大政見，盼能透過國家資源，鼓勵青年拓展國際視野、增廣見聞，幫助青年發揮創意、強化能力，一圓自身夢想，並培養各領域的青年人才，厚植臺灣在新時代的競爭力。

而「青年政策白皮書」則是透過國家整體策略思考，整合包括就學、就業、創業、居住、公共參與等囊括了國家青年政策各大面向，引領青年共同參與，為國家開展新天地，實現國家夢想。

卓榮泰請各部會確實將青年委員們會中所提各項建議詳細納入規畫與評估，並且大膽用力翻轉，以切合基金設立初衷，讓效益得到最大發揮。此外，「青年政策白皮書」具指引功能，請各部會指派簡任層級以上代表加入工作圈協同作業，使相關決策具有效力。

此外，卓院長也請教育部會同衛福部，針對未滿15歲以下兒童規畫適切的心理健康服務方案，並請衛福部與內政部加強對社宅弱勢民眾相關福祉、資源的宣導，積極推動「共生社區」政策。