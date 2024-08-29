桃園市衛生局28日下午與桃園市警察局聯手合作，首次破獲電子煙製造工廠，該工廠位於八德區的透天厝。現場查獲違規製造、分裝及進出貨電子煙等相關組合元件的工廠，且有2名工作人員，另查獲321箱及86包電子煙油、半成品與主機，現場亦查有攪拌組、分注器及磅秤等加工製造器具，已全數封存，將後續追查製造業者，最高可處新台幣5000萬元罰鍰。

該製造工廠存放的電子煙相關器具及煙彈等，預估市值超過2000萬元以上，衛生局表示，違法製造電子煙等產品情節嚴重，呼籲業者切勿心存僥倖，並強調電子煙對健康有極大危害，尤其對於青少年影響更甚，這也是桃園市衛生局首次破獲電子煙製造工廠。

衛生局也說，近日發現有青少年朋友因不諳法規，協助朋友在社群平台刊載廣告或販賣電子煙、加熱菸及其組合元件相關訊息，衛生局再次呼籲，青少年朋友同學間不得相互協助刊載廣告或販賣電子煙、加熱菸及其組合元件，違者可處20萬元至100萬元罰鍰，為了強化保護各階段兒少的健康，避免這些違法產品流入市面，衛生局將持續與各單位共同努力執法，並持續擴大稽查範圍，加強監控與打擊此類違法行為，以保障民眾健康。

衛生局表示，為積極加強供菸源頭稽查，以阻斷青少年取得電子煙品，衛生局亦結合衛生福利部國民健康署進行網路監測，自新法施行日去年3月22日起截至今年8月28日，共計稽查2千餘次，並裁處27件違規廣告或販售電子煙案件，共計470萬元，衛生局提醒，販售或廣告電子煙及加熱菸相關品牌名稱的周邊產品，如皮套、保護套，或刊載違規商品品牌之變形文字等，亦屬違規事項，請民眾切勿以身試法。

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