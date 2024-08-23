吉星文將軍子孫吉民立先生。（于家麒攝）

賴清德致詞時提到，未來還是要傳承823砲戰的精神，才不枉費當年投入戰役的軍士官，要有守護台澎金馬捍衛中華民國，這也是當年823砲戰，軍士官兵的決心。（于家麒攝）

賴清德總統上任後首次赴金門，親自主持823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮，並由總統府祕書長潘孟安、國防部長顧立雄等人陪同，賴清德與防區官兵以及戰役陣亡烈士遺族共進午餐，賴清德致詞時提到，未來還是要傳承823砲戰的精神，才不枉費當年投入戰役的軍士官，要有守護台澎金馬捍衛中華民國，這也是當年823砲戰，軍士官兵的決心。

賴清德說，這是我們共同的歷史，所以今天前來主持這場祭典，在這個時候跟大家聚在一起，他特別有感觸，希望大家在紀念823砲戰的時候，未來還是要傳承823砲戰的精神，才不枉費當年投入戰役的軍士官，要有決心守護台澎金馬、捍衛中華民國，這也是當年823砲戰，軍士官兵的決心。

他強調，特別是當前台灣台澎金馬面臨中國大陸威脅，並沒有比往年少，在這種狀況下，我們要有守護台灣捍衛中華民國的決心，中國大陸一定會有各種滲透，我們要了解，中國大陸要拿下台灣，是一個深遠的目標，這也是國際社會不斷強調的，中國大陸要在西太平洋，甚至於在世界，改變以規則為基礎的國際秩序，823砲戰發生的時候他還沒出生，民進黨還沒成立，中國大陸要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼事情，通通都不是。

賴清德提到，大家想一想，如果當年政府決心不夠，官士兵決心不夠，面對武力威脅、面對中國各種分化，哪裡有辦法打贏823砲戰，成功守護中華民國。

賴清德指出，我們要團結，參戰的官士兵，地不分東西南北、不分族群，居民共同合作，剛剛他一一握手、慰問家屬的時候，有請教他們來自哪裡，有金門在地，也有來自屏東、台東、宜蘭，另外也有來自台南、來自苗栗、來自新北等，當年參戰是地不分東西南北，也不分族群，軍民團結共同打仗。未來如果我們要抵抗中國威脅，一定要團結一致。

賴清德也提到，我們的目的，是希望兩岸和平發展，台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善，我們不再反攻大陸，但是我們也不願意受共產黨統治，我們要繼續過民主自由人權法治的生活。所以我們是為了自己的生活方式，同時也為了台海和平穩定。

賴清德表示，利用這個機會，跟大家很負責任的報告，這幾年政府跟國防部不斷地在提升我們的戰力。明年我們的軍事預算比今年還要多，我們年年增加，除了照顧官兵、保障官兵權益、有更好生活以外，我們提高訓練，購買精良的武器，同時跟民主陣營肩並肩站在一起，目的就是要向國際社會展現我們守護國家的決心，我們願意跟民主陣營國家合作，維護台海和平與印太的穩定發展。

最後，賴清德表示，他利用這個機會，再度代表全體國人，向當年參與823砲戰的每一個人表達最由衷的感謝，如果不是當年你們有決心團結一致，不妥協不受分化，打贏這場勝仗，台灣不可能有今天這個情況。面對中國威脅，我們不必憂讒畏譏，只有一個目標，捍衛國家主權、維護民主與2300萬人的生命財產安全，大家一起加油！