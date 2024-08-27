賴清德總統上任今天剛滿百日，賴清德表示，今天他與新政府團隊一如往常認真工作，巴黎奧運台灣好手日前以驚人勇氣與毅力挑戰極限，鼓舞著他與執政團隊，秉持永不放棄的精神，帶領民主台灣繼續立足世界。「第一個100天只是起點，期待與你攜手走過未來很多個100天」。

就職百日，賴清德今天一如既往，在總統府安排接見行程，上午11點10分接見日本台灣交流協會會長大橋光夫；下午3點半接見「2024紐西蘭世界合唱大賽」獲獎學校。

賴清德上午在臉書發文表示，今天是他與新政府團隊上任的第100天，「我們一如往常認真工作，有些心裡話想跟大家說」。

他透露，最近家裡來了新成員，亦即新收養的犬隻斑斑，家裡因此熱鬧起來。牠雖然行動不便，卻總是充滿熱情、活潑可愛，每一次回家見到牠都深感療癒，讓他更有勇氣克服種種挑戰。

賴清德指出，這個夏天，我們在巴黎奧運舞台上見證無數感動時刻，看見每一位台灣好手以驚人勇氣與毅力，突破困難、挑戰極限，令他萬分欽佩，「也鼓舞著我與執政團隊，秉持永不放棄的精神，帶領民主台灣繼續立足世界」。

他說，能為這個國家服務，是他畢生最大的榮幸。第一個100天只是起點，期待與大家攜手走過未來很多個100天。

賴清德也在臉書中貼出漫畫家頡夫人為賴所作的畫作，以及「賴桑與我」的最新影片，並表示，非常感謝新銳人氣漫畫家頡夫人 ，用個性十足卻溫暖動人的筆觸，畫出這麼多可敬的台灣英雄，以及毛小孩與他的互動點滴。「除了斑斑加入，Luke 也在影片中陪伴著我們，歡迎大家找尋牠的可愛身影唷」。