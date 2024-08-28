民進黨今中常會，身兼黨主席的賴清德在會中提到，就任100天無論是三大委員會或行政院的「行動101策略」，都是前瞻全球趨勢，用提早規劃、投資社會的態度，來解決中長期的國內外課題。「我要強調，面對新的挑戰，我們不能單兵作戰，團結合作，才能帶領台灣持續前進」。

民進黨中常會今邀請財金文化、今周刊謝金河董事長，以「全球經濟關鍵動向與台灣未來展望」為題進行專案報告。民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞時指出，昨天是他就任總統滿一百天，行政院也在今天召開記者會，向全體國人報告「行動101策略」，包含過去三個多月來、政府的施政成果，以及未來政府落實民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的具體策略。

賴清德說，未來執政團隊會從「發展」與「照顧」兩大主軸，逐步落實八個施政目標，打造「以人為本」的公平社會、文明國家，希望全體黨公職，共同為這個策略來努力。也將透過在總統府，針對氣候變遷、健康促進、社會韌性等三大全球性議題，成立三大委員會，來整合產、官、學、研的力量，以扎實的策略和行動，解決國家所面對的考驗，更要讓台灣的策略，成為世界的解方。

他說ㄝ無論是三大委員會或行政院的「行動101策略」，都是在前瞻全球趨勢，用提早規劃、投資社會的態度，來解決中長期的國內外課題。「我要強調，面對新的挑戰，我們不能單兵作戰，團結合作，才能帶領台灣持續前進」。