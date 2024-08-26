美國總統大選即將展開，據悉，總統暨民進黨主席賴清德派出民進黨秘書長林右昌於31日啟程訪美，為期13天的行程，將停留華府等地，拜會美方政要及智庫，而林將向美方說明推動台美關係的重點事項及台灣重大政策，也將走訪東西岸，向僑胞致意，展現對僑界的重視。

繼英國「金融時報」揭露，國安會秘書長吳釗燮和外交部長林佳龍上周至美國華府進行「特殊管道」的會談後，林右昌為首位賴執政後，在美方有公開行程的綠營人物。

據悉，林右昌此行將停留紐約、華府、休士頓、舊金山、洛杉磯等地，主要是向「信賴之友會」的各地僑胞致謝，感謝其在總統大選時對民進黨的支持，林也規劃多場演講，說明台灣目前政局和國際情勢，除了破除網路不實訊息，也闡述賴清德的政策。

由於林右昌此行將拜會美方政要及智庫，但基於台美長期互信原則，將不會公開對象層級和地點。據悉，林右昌將代賴清德說明台美關係推動的重要事項，傳遞賴執政後的重大政策，像是國家希望工程、總統府成立三大委員會等，林也將藉此機會了解美方政策動態。

黨政人士指出，賴清德期許林右昌能在立院開議前從事政黨外交，除走訪民進黨海外黨部外，鞏固僑界力量，也讓僑胞了解台灣面臨重要關鍵時刻，同時向美方傳遞賴就任後的政策和推動工作。