立委林岱樺近期則攜手高雄科技大學，開創電動車及AI高端研發人才培育新模式。（林岱樺服務處提供）

立委林岱樺近期則攜手高雄科技大學，開創電動車及AI高端研發人才培育新模式。（林岱樺服務處提供）

2026民進黨高雄市長初選尚未起跑，已呈現5搶1態勢，身兼黨主席的賴清德總統下令不談2026選舉，有意挑戰市長寶座者，只好默默鴨子划水。立委許智傑喊出「打造高雄AI首都」，立委林岱樺近期則攜手高雄科技大學，開創電動車及AI高端研發人才培育新模式。

林岱樺與高雄科技大學教授陳文平共同提出一項創新的高中職人才紮根培育計畫，核心理念為「DIY動手興趣引導學習」，旨在從國中小階段開始，以興趣為導向，漸進式培養學生的專業技能，並在大學及企業業師協助下進行高中職人才分流教育，專注於技職教育技術落實及高中未來AI高端研發人才的培養。

隨著全球對減碳環保愛地球的重視，電動車產業迅速崛起，成為未來交通運輸的重要趨勢。林岱樺表示，期望學生能在早期接觸電動車相關知識，透過實際操作提升學習動機。當學生對特定領域產生興趣時，他們將更主動地探索和學習。

為實現此目標，計畫將設計一系列多元化課程，包括電動車基礎知識、電池技術、智能駕駛系統、量子電腦計算、智慧製造及半導體應用等。這些課程不僅涵蓋理論知識，還將結合實作及體驗營活動經驗，讓學生在真實環境中學習。

陳文平說明，課程透過上下游教學概念，讓頂尖高中職師生於暑假期間至國中小授課，引入各校特色實驗室體驗營和DIY動手實作課程，這對於學生未來進入產業至關重要，並致力於培養具備創新能力和實務經驗的專業人才，使其能夠順利進入企業，特別是電動車產業，為產業發展注入新血。

此外，該計畫將與多家電動車及國家大廠如NISSAN、IBM與西門子等企業合作，提供學生實習機會，接觸職場實務工作環境，瞭解產業實際技術需求，畢業能無縫接軌至企業任職。林岱樺說，透過企業技術直接引入校園的合作模式，學生將更深入理解職場動向，為未來職業生涯做好充分準備。

林岱樺強調，為因應全國性「新興科技教育相關」計畫，將優先由高雄市各級學校協助推動，其中不乏包括鳳山高中、雄中、雄女、高雄高工、中正高工等高雄在地高中職，在執行過程中，希望將針對執行成效進行量化及質化分析，並期待未來能在全國推廣這一計畫。