2026年民進黨高雄市長初選尚未開跑，但已有5人陸續表態，外傳總統府祕書長潘孟安是「國王人馬」可能空降高雄參選，有意初選的前勞動部長許銘春今（27）日坦言，有聽過，但僅只於傳聞，「大家若有意願，都可以來努力」。至於初選是否會提早？她相信黨中央會全盤考量。

綠營已有5人表態參選高雄市長，包括賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等4位現任立委，許銘春過去從未參加過選舉，卻是5人之中首位大動作舉行記者會宣布參選者；她今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，談及高雄市長選舉議題。

黃光芹直言，身兼民進黨主席的賴清德總統近日明示暗示現在離2026還早，不要談選舉，她笑說，「我們通告邀訪在先，賴總統你的訓斥是在後，不是有意打破你的原則」。

黃光芹提到，現任總統府祕書長潘孟安，不排除是賴主席屬意的人選，會不會是讓大家「驚喜」的人選？畢竟他是國王人馬，也曾執政、擔任屏東縣長8年，如今又接近權力核心，如果這號人物空降參選，怎麼看待？

許銘春坦言，「我也聽說了，但現在都僅止於傳聞」，自己是沒有親自聽到他個人的說法啦，大家若有意願，都可以來努力。她也強調，選舉沒有固定的勝或敗，過程瞬息萬變，因此參選者必須抱持戰戰兢兢的心態，為勝選全力以赴。

至於新潮流包括許智傑、賴瑞隆、許銘春3人恐先「內戰」，許銘春直說，「我們3位比較相同屬性，或許未來會有整合機制也不一定，看未來怎麼討論」，但她跟其他4位對手關係及互動良好，大家就兄弟姊妹登山各自努力。

在提到國民黨可能對手、立委柯志恩時，許銘春坦言，柯志恩是位優秀且可敬的對手，上一次高雄市長選舉，得票數表現不錯，且是在短時間內全力投入選戰。她指出，柯志恩勤於走訪地方，顯示對選戰的投入和決，國民黨看來會提名柯志恩參選，因此民進黨須嚴肅以對，全力衝刺。

許銘春也重申，自己參選不是陳菊勸進的，她在支持者及友人勸說下，感念高雄給予自己養分，因此想奉獻在地方及中央累計逾12年的行政經驗，為高雄打拚；她也向陳菊報告過參選一事，她對於好的人才願意為城市努力，感到樂觀其成，但也提醒黨內必須團結，才能讓高雄及市民雙贏。