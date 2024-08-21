民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳疑雲，根據《TVBS》民調中心發布的新北市長可能人選最新民調，台北市副市長李四川占壓倒性優勢。前立委郭正亮認為，民進黨主席賴清德殺完柯文哲，下一個當然是殺新北，因為2026選戰整個北台灣，民進黨就只有新北市有機會。

郭正亮21日在《下班瀚你聊》節目中表示，國民黨不會笨到真的提名劉和然，因為他弱成這樣，要怎麼提名，所以不是李四川、就是洪孟楷。民進黨蘇巧慧、林右昌也都很勇，都有他的實力，怎可能放棄。

郭正亮接著表示，因為要叫劉和然實質被放棄，可能性非常低，侯友宜還是新北市長，劉和然是他的副市長，怎麼可能實質放棄，主要是面子問題。如果劉和然參選，侯友宜怎麼可能放棄自己的副手。

郭正亮指出，賴清德殺完柯文哲，搞不好繼續殺新北。如果是民進黨要殺國民黨，當然是殺新北，殺個宜蘭有什麼用。而且民進黨最想選上的就是新北市長，因為整個北台灣，就只有新北市有機會、夠大、夠有代表性，而且真的有機會。

郭正亮接著指出，另外一個是基隆，如果基隆議長童子瑋要選，可是它不重要，基隆人口這麼少，那對總統大盤不重要，因為賴清德在想的是總統大盤，百分之百是新北，而且台北市長蔣萬安跟桃園市長張善政，他選不贏，民進黨要搞你方式可多了。

根據《TVBS》民調顯示，在藍綠白三方角逐下，若藍營推派李四川、綠營推派蘇巧慧、白營推派黃國昌參選新北市長，新北市民有40％支持李四川、32％支持蘇巧慧，雙方差距8個百分點，黃國昌則為10％，另外17％沒有表示意見。