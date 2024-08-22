民進黨21日召開中常會，據轉述，身兼黨主席賴清德總統在會中叮嚀所有黨員同志，不要在現在時間點上談論縣市長選舉問題，畢竟現在才2024年，2026年還早。中常委、綠委莊瑞雄22日還原說，賴的原話是「冬至還沒到，別急著搓湯圓（台語）」。

民進黨黨團書記長莊瑞雄、副幹事長林楚茵今早於中興大樓接受聯訪。媒體詢問，台南幫3人出事，是否與2026選舉有關，林楚茵表示，現在距離2026還有這麼長的時間，這麼早就從大選馬上要連結到地方選舉，其實真的扯太遠了啦，現在檢調辦案就尊重司法，這都是臆測的行為，隨便惡意連接、把所有事件都放在2026，其實真的太早了，現在才2024年夏天都還沒過完，一切都言之過早。

莊瑞雄則補充，賴主席昨天的原話是，「冬至還沒到，別急著搓湯圓（台語）」現在才2024 ，那是2026的事情。

另據轉述，賴總統昨中常會後最後有說一句話，每個人的私生活、自己的紀律，大家自己要克制，自己要檢點，不要讓民進黨再受傷害。

莊瑞雄今表示，賴主席昨天講這句話的時候，也沒有指明到底在講哪一件，但是很明顯在講私德的部分，大家就可以猜得出來，私德的案件，觸犯這樣的底線，社會就會去檢驗，政務官私德部分足供社會做檢驗，「相信在第一時間他（指前交通部長李孟諺）也下台，所以指的是誰也很清楚。」

莊瑞雄指出，賴主席倒是講說，「黨不能去管到你的私生活，但是黨的從政同志只要任何人一涉及私德問題，社會就會去放大檢驗，對黨是有傷害的」，請所有的從政同志，必須要特別注意到自己的私生活，這是賴昨天有感而發，在中常會裡面提出來，他就原文轉述。