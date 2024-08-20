前勞動部長許銘春卸任滿3個月之際，今（20）日正式宣布投入民進黨2026高雄市長黨內初選。（柯宗緯攝）

前勞動部長許銘春卸任滿3個月之際，今（20）日正式宣布投入民進黨2026高雄市長黨內初選。巧的是，宣布地點在高雄市交通運輸總工會對面正好是國民黨高市黨部，劍指國民黨2026可能人選柯志恩意味濃厚，許銘春則說，柯志恩是非常優秀的對手，大家就是君子之爭。

民進黨有意投入2026高雄市長黨內初選者已有5人，其中許銘春是首位大動作開記者會宣布參選。許銘春提到，經過3個月沉澱與深思熟慮，決定將投入2026高雄市長黨內初選。

目前新潮流已有3位表態，包括賴瑞隆、許智傑、許銘春，是否會先小初選？許銘春說，目前還沒這樣訊息，但可能大家會去討論。

至於許銘春與賴瑞隆都是花媽愛將，同時出來會否影響感情？她直說，「我跟瑞隆就像姊弟」，過去都是花媽團隊，在市府服務過，她跟賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺大家本來關係就不錯，都有互動，大家都是好朋友，君子之爭，大家各自努力。

許銘春也提到，自己從律師轉到公共服務領域就是陳菊院長當市長時，引領自己進到公領域，「我一直很感謝她」；陳菊也說只要是好人才，願意為國家社會這個城市付出，她都支持、樂觀其成，只是她特別提醒大家都是黨內同志，一定要團結、整合，這樣才能市民也贏，高雄也贏，雙贏。

許銘春說，她自台大法律系畢業後，在高雄執業22年，也因律師身分與陳菊市長結下緣份，加入市政團隊。2008年起在高雄市政府擔任新聞處長、法制局長和副市長，再於2018年前往中央接任勞動部長，直到今年520卸任，「感謝高雄給予我養分」，現在完成階段性任務回到高雄，帶著先後累計超過12年的中央及地方公共事務經驗，繼續奉獻鄉親，帶領高雄走向下一個新的篇章。