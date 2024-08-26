民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，根據美麗島電子報今（26）日公布的最新民調顯示，民眾黨的不滿意度來到65.3%，為該黨2019年創黨以來的新高。

《美麗島電子報》公布民眾黨好感度。（圖 / 取自《美麗島電子報》官網）

值得注意是，此次民調並顯示20至29歲者，對民眾黨反感高於好感（45.6%比38.3%），30至39歲民眾則更明顯（58.7%反感、28.2%好感），顯示小草流失的情況相當嚴重。

《美麗島電子報》今公布最新國政民調，在政黨好感度方面，民眾黨的好感度21.9%，相較上月暴跌9.7個百分點；反感度方面，相較於上月49.6%，爆增15.7個百分點來到65.3%，為該黨創黨以來最高。民調分析認為，這是因民眾黨未妥善處理假帳案以致持續延燒，以及先前京華城等案遭告發貪污所致，「柯文哲和民眾黨的處境如雪上加霜，正面臨創黨以來最嚴峻挑戰」。

至於其它兩黨，民調顯示，50.3%對民進黨有好感（其中9.6%很有好感、40.7%有些好感），比上月增加3.4個百分點；40.6%對民進黨反感（其中16.3%很反感、24.3%有些反感）比上月微降0.1個百分點，未明確回答有9.1%；國民黨部分，好感度31.4%（其中3.6%很有好感、27.8%有些好感）、54.1%反感（其中20.5%很反感、33.6%有些反感），未明確回答者14.5%。

本調查規劃為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為2024年8月21日至8月23日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。